Эксперты Давоса назвали главный глобальный риск 2023–2024 годов

Рост стоимости жилья является главным глобальным риском на 2023–2024 годы. Такой вывод содержится в докладе Всемирного экономического форума о рисках. Он основан на опросе более 1200 экспертов, бизнесменов, экономистов и традиционно выпускается накануне всемирного экономического форума в Давосе, передает журнал Forbes.

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В докладе говорится о том, что фактически в следующие два года может наступить "кризис стоимости жилья".

В число других угроз на 2023–2024 годы эксперты включили природные катастрофы, в том числе экстремальные температуры, провалы попыток как-то воздействовать на изменение климата для его смягчения, поляризацию общества.

В перспективе же десяти лет рост стоимости жилья перестанет быть главным глобальным риском, считают эксперты. По их мнению, им станет провал попыток воздействовать на изменение климата. Также в списке рисков на 2033 год эксперты указали природные катастрофы.