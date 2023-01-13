В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
54 минуты назад

Протестующие в Перу перекрыли рекордное количество дорог

ТАССиещё 2

Число дорог, перекрытых антиправительственными демонстрантами в Перу, достигло в четверг рекордного значения. Об этом в пятницу сообщила газета El Comercio со ссылкой на Управление наземного пассажирского и грузового транспорта Перу.

Протестующие в Перу перекрыли рекордное количество дорог
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, дороги были перекрыты в 83 местах, расположенных в 8 регионах страны. Наиболее пострадавшими оказались департаменты Пуно и Куско, где зафиксировано 30 и 18 перекрытий соответственно.

Проблемы касаются не только наземного, но и воздушного транспорта. Ранее второй по величине аэропорт страны в городе Куско, который принимает ежегодно тысячи иностранных туристов, направляющихся в древний комплекс Мачу-Пикчу, приостановил работу из-за антиправительственных протестов. Уже несколько дней участники акций неповиновения пытаются захватить его, но пока полиции удается контролировать ситуацию.

Власти фиксируют продолжающиеся столкновения антиправительственных протестующих с силовиками. Как сообщила в пятницу прокуратура, более 300 человек были задержаны за участие в беспорядках. Ведомство располагает данными о 42 погибших и 531 пострадавшем, из которых 176 - это полицейские.

После отстранения от власти президента Педро Кастильо 7 декабря 2022 года в Перу начались масштабные акции протеста. Их участники требуют отставки главы государства Дины Болуарте и проведения новых выборов.

В мире,Педро Кастильо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители