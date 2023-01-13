Протестующие в Перу перекрыли рекордное количество дорог

Число дорог, перекрытых антиправительственными демонстрантами в Перу, достигло в четверг рекордного значения. Об этом в пятницу сообщила газета El Comercio со ссылкой на Управление наземного пассажирского и грузового транспорта Перу.

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По информации издания, дороги были перекрыты в 83 местах, расположенных в 8 регионах страны. Наиболее пострадавшими оказались департаменты Пуно и Куско, где зафиксировано 30 и 18 перекрытий соответственно.

Проблемы касаются не только наземного, но и воздушного транспорта. Ранее второй по величине аэропорт страны в городе Куско, который принимает ежегодно тысячи иностранных туристов, направляющихся в древний комплекс Мачу-Пикчу, приостановил работу из-за антиправительственных протестов. Уже несколько дней участники акций неповиновения пытаются захватить его, но пока полиции удается контролировать ситуацию.

Власти фиксируют продолжающиеся столкновения антиправительственных протестующих с силовиками. Как сообщила в пятницу прокуратура, более 300 человек были задержаны за участие в беспорядках. Ведомство располагает данными о 42 погибших и 531 пострадавшем, из которых 176 - это полицейские.