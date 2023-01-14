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1 час назад

США выделят $250 тысяч на «укрепление демократии» в Грузии

RT на русскомиещё 3

Госдепартамент США готов выделить до $250 тыс. на «укрепление культурных связей» с Грузией. В число приоритетных направлений работы в рамках будущих инициатив среди прочего должны войти «укрепление демократии» и «гражданского общества» через искусство. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

США выделят $250 тысяч на «укрепление демократии» в Грузии
Фото: Gettyimages.ru © Davit Sarkisovi / EyeEmGettyimages.ru © Davit Sarkisovi / EyeEm

В документе уточняется, что инициативу будет курировать отдел по связям с общественностью посольства Соединённых Штатов в Тбилиси.

Именно американская дипмиссия принимает предложения по программам, направленным на «укрепление культурных связей между Соединёнными Штатами и Грузией через культурные и обменные программы, которые подчёркивают общие ценности и продвигают двустороннее сотрудничество».

Приоритетной областью работы будущих подрядчиков должно стать «укрепление демократии, культуры, институтов, ценностей и гражданского общества» в регионах Грузии через искусство, в частности связанное с США.

Вместе с тем получатели финансирования должны будут приложить усилия для сохранения культурного наследия Грузии, распространения американской культуры в стране, организации международных фестивалей и прочего.

Достигать поставленных американской стороной целей подрядчикам предлагают в том числе посредством проведения лекций, семинаров и выставок, говорится в описании гранта.

Размер финансирования, которое Госдеп готов выделить на реализацию инициативы, не должен превышать $250 тыс.

Ранее сообщалось о намерении Соединённых Штатов выделить до $100 тыс. на «продвижение» прав женщин, «поддержку» людей с инвалидностью, а также на содействие «признанию» представителей ЛГБТ в Молдавии.

По мнению экспертов, подобные инициативы США предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.

В мире,Госдеп США,
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