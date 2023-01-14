США выделят $250 тысяч на «укрепление демократии» в Грузии

Госдепартамент США готов выделить до $250 тыс. на «укрепление культурных связей» с Грузией. В число приоритетных направлений работы в рамках будущих инициатив среди прочего должны войти «укрепление демократии» и «гражданского общества» через искусство. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
В документе уточняется, что инициативу будет курировать отдел по связям с общественностью посольства Соединённых Штатов в Тбилиси.
Именно американская дипмиссия принимает предложения по программам, направленным на «укрепление культурных связей между Соединёнными Штатами и Грузией через культурные и обменные программы, которые подчёркивают общие ценности и продвигают двустороннее сотрудничество».
Приоритетной областью работы будущих подрядчиков должно стать «укрепление демократии, культуры, институтов, ценностей и гражданского общества» в регионах Грузии через искусство, в частности связанное с США.
Вместе с тем получатели финансирования должны будут приложить усилия для сохранения культурного наследия Грузии, распространения американской культуры в стране, организации международных фестивалей и прочего.
Достигать поставленных американской стороной целей подрядчикам предлагают в том числе посредством проведения лекций, семинаров и выставок, говорится в описании гранта.
Размер финансирования, которое Госдеп готов выделить на реализацию инициативы, не должен превышать $250 тыс.
Ранее сообщалось о намерении Соединённых Штатов выделить до $100 тыс. на «продвижение» прав женщин, «поддержку» людей с инвалидностью, а также на содействие «признанию» представителей ЛГБТ в Молдавии.
По мнению экспертов, подобные инициативы США предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.