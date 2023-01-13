В Армении призвали не допустить превращения страны в "антироссийский плацдарм"

Миротворческий контингент России, задействованный в зоне нагорнокарабахского конфликта, важен для проживающих в Нагорном Карабахе армян, заявила депутат парламента Армении от оппозиционного блока "Армения" Кристине Варданян, передает РИА Новости.

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По ее словам, от миротворцев зависит их безопасность.

"Поэтому Армения должна развивать отношения с традиционными союзниками, а также искать новых", - отметила Варданян.

Как указала оппозиционный депутат, страна не может превратиться в "антироссийский плацдарм". Она также подчеркнула, что в Нагорном Карабахе на данный момент проживает около 120 тысяч армян.

Ситуация вокруг Лачинского коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, осложнилась декабре прошлого, когда группа азербайджанцев перекрыла коридор. В Азербайджане требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на ряде месторождений в Карабахе. В свою очередь Армения обвиняет Баку в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе из-за блокировки Лачинского коридора. Кроме того, в Ереване начали активно критиковать и миротворцев из России, обвиняя их в "невыполнении обязанностей" по контролю над коридором.