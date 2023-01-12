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20 минут назад

Заседание СБ ООН по Украине запланировали на 17 января

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Созванное по инициативе Москвы заседание Совбеза ООН по Украине запланировано на 17 января, заявил первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

Анонсировано заседание СБ ООН по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В своем Telegram-канале он указал, что Москва пока не собирается раскрывать тему заседания, чтобы «наши оппоненты пожили в неведении. При этом он добавил, что западные страны «уже приучены», что на их антироссийское заседание Москва созывает свое на неудобную для них тему.

Также Полянский сообщил, что 20 января в 19.00 Россия проведет неформальное заседание по теме обстрелов Донбасса в декабре. По его словам, на этой встрече докладчики могут демонстрировать видео- и фотоматериалы спецоперации.

Ранее Полянский заявил, что без консенсуса международного сообщества реформу СБ ООН провести не удастся, Совбез должен отражать нынешнее мироустройство.

Напомним, Россия и Запад согласны с необходимостью реформы. Однако, как указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, эту реформу не должны осуществлять те, кто стремится поставить организацию себе в услужение.

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