Анонсировано заседание СБ ООН по Украине

В своем Telegram-канале он указал, что Москва пока не собирается раскрывать тему заседания, чтобы «наши оппоненты пожили в неведении. При этом он добавил, что западные страны «уже приучены», что на их антироссийское заседание Москва созывает свое на неудобную для них тему.

Также Полянский сообщил, что 20 января в 19.00 Россия проведет неформальное заседание по теме обстрелов Донбасса в декабре. По его словам, на этой встрече докладчики могут демонстрировать видео- и фотоматериалы спецоперации.

Ранее Полянский заявил, что без консенсуса международного сообщества реформу СБ ООН провести не удастся, Совбез должен отражать нынешнее мироустройство.