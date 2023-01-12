В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
31 минуту назад

Сноуден: Байден забрал больше секретных документов, чем разоблачители правительства

Ura.Ru

Президент США Джо Байден забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители американского правительства. Об этом заявил бывший сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден.

Сноуден рассказал правду о присвоении Байденом секретных документов
Фото: ТАССТАСС

«Стоит отметить, что президент, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители», — написал Эдвард Сноуден в своем twitter-аккаунте.

Он отметил, что Реалити Уиннер за раскрытие информации АНБ была приговорена к пяти годам тюремного заключения всего за один документ.

У Байдена обнаружили вторую партию секретных документов

В то же время Джо Байден, а также бывшие президенты Дональд Трамп, Билл Клинтон и экс-генерал армии США Дэвид Петреус имеют на своем счету десятки, а то и сотни документов, оставаясь безнаказанными. Сноуден считает, что скандал заключается не в том, что президент забрал секретные документы, а в том, что Минюст Штатов обнаружил это за неделю до американских промежуточных выборов и промолчал об этом.

Ранее в помещениях аналитического центра в Вашингтоне вице-президентом США были обнаружены секретные документы периода работы Байдена, напоминает RT. Однако президент удивился этим бумагам и заявил, что не знает их содержания, пишет Life.

В мире,Дэвид Петреус,Билл Клинтон,Эдвард Сноуден,Джозеф Байден,Дональд Трамп,АНБ,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители