Сноуден рассказал правду о присвоении Байденом секретных документов

Он отметил, что Реалити Уиннер за раскрытие информации АНБ была приговорена к пяти годам тюремного заключения всего за один документ.

В то же время Джо Байден, а также бывшие президенты Дональд Трамп, Билл Клинтон и экс-генерал армии США Дэвид Петреус имеют на своем счету десятки, а то и сотни документов, оставаясь безнаказанными. Сноуден считает, что скандал заключается не в том, что президент забрал секретные документы, а в том, что Минюст Штатов обнаружил это за неделю до американских промежуточных выборов и промолчал об этом.