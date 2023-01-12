В США оценили вероятность вторжения Китая на Тайвань

США серьезно сомневаются, что китайские власти намерены осуществить вторжение на Тайвань. Об этом заявил глава американского Минобороны Ллойд Остин по итогам состоявшейся в американской столице встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств Соединенных Штатов и Японии. Его цитирует ТАСС.

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Он указал, что в Вашингтоне считают провокационными шаги но считает провокационными действия китайских сил «и их попытку установить новую нормальность».

Остин отметил, что в Тайваньском проливе наблюдается повышенная активность авиации и флота Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«Мы считаем, что они пытаются установить новую нормальность. Но означает ли это, что вторжение неизбежно? Я серьезно сомневаюсь», - сказал Остин.

Глава Пентагона заверил, что США продолжат наблюдать за действиями Китая и будут работать с союзниками и партнерами для «обеспечения мира и стабильности в Тайваньском проливе и в регионе в целом». Он также призвал КНР держать линии связи открытыми.