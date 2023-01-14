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35 минут назад

Япония и США подписали соглашение о расширении сотрудничества в космосе

Газета.Ruиещё 2

Руководители внешнеполитических ведомств Японии и США подписали соглашение о расширении взаимодействия в сфере освоения космоса. Об этом сообщает ТАСС.

Япония и США подписали соглашение о расширении сотрудничества в космосе
Фото: NASANASA

Уточняется, что договор был заключен в штаб-квартире Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, рамочное соглашение выведет сотрудничество между двумя странами на новый уровень, активизировав научно-техническое взаимодействие в космической сфере, в области исследования Луны и климата.

Ранее агентство Kyodo сообщало, что власти Японии и США договорились о развитии сотрудничества в области разработки новых типов атомных реакторов, в том числе малых модульных. Уточняется, что работа в рамках соответствующего соглашения будет проводиться как в Японии и США, так и на территории третьих стран.

Кроме того, Токио хочет усилить взаимодействие с Вашингтоном ради повышения эффективности использования японских АЭС.

В мире,Энтони Блинкен,NASA,
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