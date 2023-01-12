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15 минут назад

Президент Венгрии сделала заявление о НАТО и Украине

Елена Прошина

НАТО не следует вмешиваться в военный конфликт между Россией и Украиной, а Европе нужно задуматься о своих собственных проблемах. Такое заявление сделала президент Венгрии Каталин Новак на встрече с иностранными послами в Будапеште, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство MTI.

Президент Венгрии сделала заявление о НАТО и Украине
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, в нынешней ситуации разумнее всего руководствоваться прагматическими соображениями. Президент Венгрии напомнила, что боевые действия на территории Украины продолжаются уже около года. Она считает, что Европе пора задуматься о «выживании»

«Организация Североатлантического договора должна оставаться в стороне от войны, не позволять эмоциям брать верх и втягиваться в конфликт», — подчеркнула Новак.

Она добавила, что Венгрия рассчитывает на понимание со стороны других стран в этом вопросе. По ее словам, Будапешт уважает разные культуры принятия решений, с этим нет никаких проблем. Однако Новак ожидает того же в ответ — уважения к культуре Венгрии и ее решениям со стороны прочих государств.

Агентство напоминает, что Венгрия осудила действия Москвы с начала боевых действий на Украине, однако при этом отказалась отправлять вооружение Киеву, несмотря на неодобрение прочих стран НАТО.

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