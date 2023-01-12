Экс-генсек НАТО объяснил необходимость поставлять Тайваню оружие уже сейчас

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил с призывом осуществлять поставки оружия Тайваню уже сейчас, объяснив это необходимостью предотвращения возможного нападения на островное государство со стороны Китая. Также он предложил предупредить Пекин о последствиях в случае попытки разрешить вопрос с Тайванем военным путем, сообщает Financial Times.

«Европейские политики должны перестать посылать противоречивые сигналы. Китай опирается на экспорт на глобальные рынки для активизации своего развития. Он намного более завязан в мировые цепочки поставок, чем Россия», — заявил он.

Расмуссен подчеркнул, что в связи с этим нужно указать Китаю на то, какие экономические последствия его ждут в случае нападения на Тайвань. Он пояснил, что обеспечение страны необходимыми средствами обороны стало бы мощным инструментом сдерживания Пекина.