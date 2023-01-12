Блинкен озвучил самый серьезный вызов для США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай – самый серьезный вызов для Вашингтона и Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Соединенные Штаты Америки и Япония привержены общим ценностям демократии и прав человека, а также защите международного права.

"Мы [США и Япония] согласны с тем, что КНР является крупнейшим общим стратегическим вызовом, который стоит перед нами", - сказал Блинкен.

Также, по его словам, Вашингтона и Токио вместе поддерживают Украину. Кроме того, страны обсуждают углубление координации, в том числе в военной сфере. Несколько дней назад стало известно, что США создадут в Японии подразделение быстрого реагирования Корпуса морской пехоты.