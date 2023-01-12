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4 минуты назад

Блинкен назвал Китай самым серьезным вызовом для США и Японии

Газета.Ruиещё 5

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай – самый серьезный вызов для Вашингтона и Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен озвучил самый серьезный вызов для США
Фото: ReutersReuters

Он отметил, что Соединенные Штаты Америки и Япония привержены общим ценностям демократии и прав человека, а также защите международного права.

"Мы [США и Япония] согласны с тем, что КНР является крупнейшим общим стратегическим вызовом, который стоит перед нами", - сказал Блинкен.

Также, по его словам, Вашингтона и Токио вместе поддерживают Украину. Кроме того, страны обсуждают углубление координации, в том числе в военной сфере. Несколько дней назад стало известно, что США создадут в Японии подразделение быстрого реагирования Корпуса морской пехоты.

Ранее МИД Китая обвинил правительство США в злоупотреблении властью.

В мире,Энтони Блинкен,
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