Макрон отказался просить прощения у Алжира за период колонизации

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что не должен просить прощения у Алжира за период колонизации. Но он надеется принять в Париже алжирского коллегу Абдельмаджида Теббуна для продолжения совместных усилий по примирению двух стран. Об этом французский лидер заявил в среду в интервью еженедельнику Le Point.

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"Я не вижу необходимости просить прощения, дело не в этом, поскольку этот жест может разорвать все связи, - сказал Макрон. - Самое плохое было бы сказать, что мы извиняемся и затем идем каждый своим путем".

Вопрос извинений находится в центре двусторонних отношений после доклада французского историка Бенжамена Стора, который высказался за шаги по примирению двух стран, исключив вместе с тем покаяние и извинения. "Была война. Извиняясь или не извиняясь, ничего уже не исправишь", - отметил Макрон. "Надо вернуться к истории и дать ей правильную оценку", - подчеркнул он.

Макрон напомнил о приглашении, сделанном главе Алжира. "Я надеюсь, что президент Теббун сможет приехать во Францию в 2023 году", - сказал французский лидер. По его словам, этот визит позволит "продолжить работу по укреплению дружбы" между странами, которая была начата во время поездки Макрона в Алжир в августе 2022 года.

Президент Франции напомнил, что "миллионы сограждан связаны с историей отношений двух стран". "Это алжирцы, живущие во Франции с двойным гражданством, французы, родителями которых были выходцы из Алжира, алжирцы, которые служили во французской армии, репатрианты и их семьи, французские солдаты, сражавшиеся в Алжире", - отметил Макрон. "Разное восприятие истории оказывает влияние на политическую жизнь", - подчеркнул он.