Сербия заявила о неизменности позиции по санкциям против России

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире телеканала RTV заявил о неизменности позиции страны по санкциям против России. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, проблема Косово и Метохии и позиция по отказу от санкций — «приоритетные государственные вопросы».

«Мы считаем ошибочным нарушение территориальной целостности Украины, но вопрос введения санкций затрагивает государственные интересы Сербии», — сказал он.

Дачич заявил, что эта позиция «не поколебалась, не рассматривается ее изменение».