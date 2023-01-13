Байден решил взять под контроль крупные технологические компании

Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять меры, направленные на обеспечение ответственности ведущих американских технологических компаний за их действия, однако не выдвинул вариантов того, как именно это можно сделать. С таким упреком в адрес американского лидера выступила в четверг газета The Washington Post.

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Днем ранее на сайте газеты "Уолл-стрит джорнэл" была опубликована статья, написанная Байденом, в которой он призвал демократов и республиканцев в Конгрессе принять законы о контроле над технологическими гигантами. В частности, глава государства указал на необходимость того, чтобы крупные технологические компании "брали на себя ответственность за распространяемый контент". В связи с этим он вновь призвал "коренным образом реформировать" раздел 230 американского закона об этике в сфере коммуникаций, который защищает интернет-компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

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"Байден выступил со знакомым призывом. <...> С политической точки зрения колонку в The Wall Street Journal можно воспринимать как изложение президентом своей позиции о том, что он поддерживает двухпартийные инициативы по популярным вопросам. Это пригодится, если он официально объявит о запуске кампании по переизбранию (речь о президентских выборах, которые пройдут в США в 2024 году)", - пишет автор аналитического материалаThe Washington Post Оливье Нокс.

По его мнению, расчет Белого дома сводится к тому, что если республиканцы согласятся работать с демократами над новыми мерами, "то отлично", если же нет, то Байден "сможет противопоставить свой подход расследованиям республиканцев в отношении его администрации и семьи".

"Если говорить о политических мерах, то все гораздо более туманно. Да, Байден "давно говорил", что от раздела 230 в его нынешнем виде стоит отказаться. Он только не говорил, во что он должен быть преобразован", - продолжил Нокс.

При этом, как напоминает автор статьи, к отмене раздела 230 призывали ранее и политические оппоненты Байдена, в том числе бывший президент страны Дональд Трамп. Он неоднократно подвергал критике эту норму, особенно после того, как компания Twitter заблокировала его учетную запись в одноименной социальной сети. Однако, как поясняет Нокс, демократы стремятся к пересмотру этого пункта законодательства для "недопущения распространения того, что они считают дезинформацией". То есть речь идет о защите компаний от ответственности за то, что публикуют пользователи.

Позиция республиканцев же связана с тем, что технологические компании, по их мнению, пользуясь положениями раздела 230, "прибегают к несправедливой цензуре" в отношении того, что публикуют пользователи, то есть речь идет о защите компаний от ответственности за удаление или модерацию пользовательского контента.

"Так что обе партии поддерживают изменение раздела 230, однако [это единство] не [распространяется на то,] что менять", - констатирует Нокс.

Позиция президента

В своей колонке для The Wall Street Journal Байден среди прочего выразил обеспокоенность в связи с тем, что "некоторые представители" технологической отрасли "собирают и используют личные данные, способствуют углублению экстремизма и поляризации" в обществе, а также "изменяют баланс в экономической сфере, нарушают права женщин и меньшинств и даже создают угрозу детям". Как отметил президент, технологические компании часто ориентируются на детей и подростков.

Американский лидер также заметил, что социальные сети и подобные им платформы "позволяют себе оскорбительные и даже преступные действия, в том числе травлю, сексуальную эксплуатацию детей, демонстрацию насильственных действий сексуального характера, продажу опасных наркотиков".

Кроме того, Байден указал на дискриминацию социальными сетями малого бизнеса в пользу крупных корпораций.