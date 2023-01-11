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51 минуту назад

Решение Польши о передаче Киеву "Леопардов" назвали выпадом в адрес Шольца

Илья Родин

Заявление главы Польши Анджея Дуды о намерении Варшавы передать украинским военным роту танков Leopard является беспрецедентным выпадом в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявили эксперты в статье для газеты Welt. Об этом пишет ТАСС.

Передачу Польшей танков Киеву назвали выпадом в адрес Шольца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Авторы статьи пояснили, что заявление Дуды повышает и без того мощное давление на Берлин в вопросе поставок танков Киеву.

Эксперты уточнили, что Варшаве следует подождать разрешения на передачу боевых машин из Германии, так как Leopard-2 произведены в ФРГ.

В том случае, подчеркнули они, если Польша поставит танки без согласования с Берлином, это будет «беспрецедентным выпадом, поскольку боевой танк является немецким товаром».

Аналитики заметили, что Великобритания также пообещала Киеву тяжелые танки. Вместе с тем, Лондон имеет право принимать решение о поставках самостоятельно, речь в заявлениях официальных лиц шла о машинах британского производства, добавили они.

По мнению экспертов, с каждым днем усиливается ощущение, что «интересы Берлина на международном уровне больше не учитываются».

Желание Польши получить репараций от Германии объяснили

Ранее сообщалось, что власти Соединенного Королевства анонсировали поставку тяжелых танков на Украину в рамках одного из пакетов военной помощи.

В мире,Олаф Шольц,Анджей Дуда,
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