Передачу Польшей танков Киеву назвали выпадом в адрес Шольца

Заявление главы Польши Анджея Дуды о намерении Варшавы передать украинским военным роту танков Leopard является беспрецедентным выпадом в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявили эксперты в статье для газеты Welt. Об этом пишет ТАСС.

Авторы статьи пояснили, что заявление Дуды повышает и без того мощное давление на Берлин в вопросе поставок танков Киеву.

Эксперты уточнили, что Варшаве следует подождать разрешения на передачу боевых машин из Германии, так как Leopard-2 произведены в ФРГ.

В том случае, подчеркнули они, если Польша поставит танки без согласования с Берлином, это будет «беспрецедентным выпадом, поскольку боевой танк является немецким товаром».

Аналитики заметили, что Великобритания также пообещала Киеву тяжелые танки. Вместе с тем, Лондон имеет право принимать решение о поставках самостоятельно, речь в заявлениях официальных лиц шла о машинах британского производства, добавили они.

По мнению экспертов, с каждым днем усиливается ощущение, что «интересы Берлина на международном уровне больше не учитываются».