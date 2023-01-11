Пелоси с помощью печенья ушла от вопроса о ситуации с Байденом

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси эффектно ушла от вопроса о президенте Джо Байдене. Соответствующее видео появилось в Сети.

Журналистка попросила прокомментировать инцидент с секретными документами, которые обнаружили в кабинете главы государства в аналитическом центре. Пелоси услышала слова представителя СМИ, однако не ответила, поскольку жевала печенье.

Недавно сам Джо Байден высказался о секретных документах в его офисе. Политик признался, что не знал о спрятанном материале.