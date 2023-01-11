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6 минут назад

Пелоси с помощью печенья ушла от вопроса о ситуации с секретными документами и Байденом

Слово и Дело

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси эффектно ушла от вопроса о президенте Джо Байдене. Соответствующее видео появилось в Сети.

Пелоси с помощью печенья ушла от вопроса о ситуации с Байденом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналистка попросила прокомментировать инцидент с секретными документами, которые обнаружили в кабинете главы государства в аналитическом центре. Пелоси услышала слова представителя СМИ, однако не ответила, поскольку жевала печенье.

Недавно сам Джо Байден высказался о секретных документах в его офисе. Политик признался, что не знал о спрятанном материале.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник информировал, что в секретных документах была информация по Великобритании, Украине и Иране.

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