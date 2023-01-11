Зеленский: Имеющие гражданство России люди не должны иметь украинское

Люди с гражданством России , но имеющие политическое или духовное влияние на Украину , должны иметь только российское гражданство, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов, каких решений по украинскому гражданству ждать на фоне его лишения четверых депутатов.

Зеленский подчеркнул, что задача Украины заключается в том, «чтобы все люди, которые сегодня имеют двойное или тройное гражданство, включая гражданство России, и которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство – чтобы все эти люди обязательно имели гражданство одно – Российской Федерации. Пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве и живут», сообщает «Политика страны» в Telegram-канале.