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24 минуты назад

Зеленский: Имеющие гражданство России люди не должны иметь украинское

Деловая газета "Взгляд"

Люди с гражданством России, но имеющие политическое или духовное влияние на Украину, должны иметь только российское гражданство, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов, каких решений по украинскому гражданству ждать на фоне его лишения четверых депутатов.

Зеленский: Имеющие гражданство России люди не должны иметь украинское
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Зеленский подчеркнул, что задача Украины заключается в том, «чтобы все люди, которые сегодня имеют двойное или тройное гражданство, включая гражданство России, и которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство – чтобы все эти люди обязательно имели гражданство одно – Российской Федерации. Пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве и живут», сообщает «Политика страны» в Telegram-канале.

Ранее Зеленский лишил украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.

В мире,Тарас Козак,Андрей Деркач,Владимир Зеленский,Ренат Кузьмин,Виктор Медведчук,
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