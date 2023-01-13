В Конгрессе начали расследование вывода войск США из Афганистана

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол обратился в Госдепартамент с требованием предоставить законодателям документы, связанные с выводом войск из Афганистана в 2021 году, сообщает CNN.

Маккол дал Госдепартаменту возможность ответить на запрос до 26 января. В случае промедления Комитет будет использовать свои полномочия для обеспечения выполнения запросов, "в том числе в принудительном порядке", отметил он.

Ранее сообщалось, что в США начались новые расследования из-за вывода Джо Байденом войск из Афганистана. Сообщается, что Пентагон, Госдепартамент, министерство внутренней безопасности, министерство здравоохранения и социальных служб и Агентство США по международному развитию проведут собственные проверки действий администрации президента.