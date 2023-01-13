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6 минут назад

CNN: республиканцы в Конгрессе начали расследование вывода войск США из Афганистана

Газета.Ruиещё 2

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол обратился в Госдепартамент с требованием предоставить законодателям документы, связанные с выводом войск из Афганистана в 2021 году, сообщает CNN.

В Конгрессе начали расследование вывода войск США из Афганистана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Маккол дал Госдепартаменту возможность ответить на запрос до 26 января. В случае промедления Комитет будет использовать свои полномочия для обеспечения выполнения запросов, "в том числе в принудительном порядке", отметил он.

Ранее сообщалось, что в США начались новые расследования из-за вывода Джо Байденом войск из Афганистана. Сообщается, что Пентагон, Госдепартамент, министерство внутренней безопасности, министерство здравоохранения и социальных служб и Агентство США по международному развитию проведут собственные проверки действий администрации президента.

Ранее член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт призвала отправить в отставку президента Соединенных Штатов Джо Байдена из-за ошибок, которые тот совершил при выводе американских войск из Афганистана.

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