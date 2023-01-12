WSJ: МАГАТЭ планирует разместить инспекторов на всех АЭС Украины

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено в ходе визита главы агентства Рафаэля Гросси на Украину разместить своих инспекторов на всех украинских атомных электростанциях (АЭС). Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, МАГАТЭ планирует разместить двух или трех наблюдателей на Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской АЭС и в зоне Чернобыльской АЭС.

Ранее Гросси сообщил, что намерен посетить на будущей неделе Украину, после чего хочет приехать в Россию. Он отметил, что рассчитывает встретиться с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.