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19 минут назад

WSJ: МАГАТЭ планирует разместить инспекторов на всех АЭС Украины

ТАССиещё 7

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено в ходе визита главы агентства Рафаэля Гросси на Украину разместить своих инспекторов на всех украинских атомных электростанциях (АЭС). Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

WSJ: МАГАТЭ планирует разместить инспекторов на всех АЭС Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их информации, МАГАТЭ планирует разместить двух или трех наблюдателей на Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской АЭС и в зоне Чернобыльской АЭС.

Ранее Гросси сообщил, что намерен посетить на будущей неделе Украину, после чего хочет приехать в Россию. Он отметил, что рассчитывает встретиться с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

14 ноября 2022 года МАГАТЭ сообщило, что по просьбе правительства Украины направит миссии экспертов на ядерные объекты страны. 25 ноября прошлого года завершилась миссия МАГАТЭ в зоне Чернобыльской АЭС, 2 декабря эксперты регулятора провели инспекцию Южно-Украинской АЭС, 10 декабря - Хмельницкой и Ровенской АЭС.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,МАГАТЭ,Правительство Украины,
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