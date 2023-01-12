США заговорили о "потенциале ответного удара"

Администрация США решительно поддерживает решение властей Японии наращивать контратакующие возможности путем приобретения ракетных вооружений. Об этом заявил в среду американский министр обороны Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств Соединенных Штатов и Японии.

Фото: Скриншот из видео Пентагона Скриншот из видео Пентагона

"На нашей встрече сегодня мы решительно поддержали решение Японии приобрести потенциал контрудара. И мы подтвердили, что тесное взаимодействие относительно использования этого потенциала укрепит альянс США и Японии", - сказал Остин.

Как сообщалось ранее, Япония в рамках развития контратакующих возможностей планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12" и закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.

О пехотинцах

Соединенные Штаты намерены к 2025 году расширить присутствие в Японии своих морских пехотинцев, сформировав новый полк, который займется обеспечением обороны прибрежной зоны, сообщил Остин.

"Мы приняли решение, что 12-й полк полевой артиллерии останется в Японии и будет реорганизован в 12-й прибрежный полк морской пехоты к 2025 году", - заявил Остин.

Кроме того, по его словам, планируется расширение военно-технического сотрудничества. В частности, в четверг будет подписано новое соглашение, "которое укрепит возможности для японских и американских оборонных предприятий тесно сотрудничать в сфере передовых технологий, а также усилит связи между индустриальными базами обеих стран".

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