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44 минуты назад

Суд Ирана приговорил к смерти советника экс-главы Минобороны

ТАСС

Суд в Иране приговорил к смертной казни Алирезу Акбари, бывшего советника экс-министра обороны исламской республики Али Шамхани, занимавшего пост с 1997 года по 2005 год. Об этом в среду сообщило агентство ISNA.

В Иране приговорили к смерти советника экс-главы Минобороны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его информации, Акбари обвиняется в шпионаже в пользу Великобритании. Министерство разведки исламской республики охарактеризовало его как "одного из важнейших агентов британских разведывательных служб, который собирал важные данные об Иране для дальнейшей их передачи за рубеж". Акбари, по версии разведчиков, имел доступ к секретной информации, касающейся исламской республики, и регулярно передавал ее "разведслужбам враждебных стран".

После вынесения предварительного смертного приговора Акбари подал апелляцию, которая была отклонена. Решение суда было оставлено в силе. Когда именно был вынесен предварительный приговор, агентство не уточнило.

Персоязычная редакция вещательной корпорации Би-би-си проинформировала в среду, что члены семьи Акбари были вызваны к нему в тюрьму для последнего визита. По данным Би-би-си, Акбари имеет двойное гражданство: будучи гражданином исламской республики, он также получил подданство Соединенного Королевства.

В ООН призвали руководство Ирана отказаться от смертной казни

Сам Акбари все вынесенные ему обвинения отрицает и утверждает, что они необоснованны. Би-би-си утверждает, что экс-чиновника задержали около десяти месяцев назад, в ходе содержания под стражей к нему применялись пытки.

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