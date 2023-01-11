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48 минут назад

Зеленский призвал западные страны не жалеть танков для Украины

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада не должны жалеть танков для передачи Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции во Львове, передает ТАСС.

Зеленский призвал западные страны не жалеть танков для Украины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мы ожидаем общего решения, одно государство (танками. -"Газета.Ru") Leopard нам не может помочь", - заявил украинский лидер.

Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции во Львове с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой заявил, что страна передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия продолжает придерживаться прежней позиции по поставкам Украине танков Leopard 2 и не планирует их в данный период. По словам Хебештрайта, в Германии при предоставлении помощи Украине придерживаются трех принципов. ФРГ, как уточнил он, следит, чтобы НАТО не стало стороной "войны", помогает Киеву "насколько возможно" и не предпринимает односторонние действия.

В мире,Штеффен Хебештрайт,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,НАТО,
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