Зеленский призвал западные страны не жалеть танков для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада не должны жалеть танков для передачи Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции во Львове, передает ТАСС.

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"Мы ожидаем общего решения, одно государство (танками. -"Газета.Ru") Leopard нам не может помочь", - заявил украинский лидер.

Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции во Львове с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой заявил, что страна передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.