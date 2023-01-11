Зеленский призвал западные страны не жалеть танков для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада не должны жалеть танков для передачи Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции во Львове, передает ТАСС.
"Мы ожидаем общего решения, одно государство (танками. -"Газета.Ru") Leopard нам не может помочь", - заявил украинский лидер.
Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции во Львове с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой заявил, что страна передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.
Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия продолжает придерживаться прежней позиции по поставкам Украине танков Leopard 2 и не планирует их в данный период. По словам Хебештрайта, в Германии при предоставлении помощи Украине придерживаются трех принципов. ФРГ, как уточнил он, следит, чтобы НАТО не стало стороной "войны", помогает Киеву "насколько возможно" и не предпринимает односторонние действия.