Румыния призвала Украину признать, что молдавского языка не существует

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает РИА Новости.
По информации агентства, в ходе беседы он поднял вопрос, связанный с молдавским языком, призвав министра иностранных дел Украины признать, что его якобы не существует.
"Он [Ауреску] вновь заявил о необходимости признания Украиной отсутствия так называемого "молдавского языка", - отметили в МИД Румынии.
Как указали в ведомстве, помимо темы молдавского языка стороны также поговорили об организации переговоров в формате Бухарест-Киев-Кишинев. При этом Кулеба в своем Twitter подтвердил факт разговора и подчеркнул, что поговорил со своим коллегой о новых санкциях Евросоюза против России и евроинтеграции Украины.
Ранее сообщалось, что в Молдавии намерены переименовать государственный язык в конституции в румынский.