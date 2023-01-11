Румыния призвала Украину признать, что молдавского языка не существует

По информации агентства, в ходе беседы он поднял вопрос, связанный с молдавским языком, призвав министра иностранных дел Украины признать, что его якобы не существует.

Как указали в ведомстве, помимо темы молдавского языка стороны также поговорили об организации переговоров в формате Бухарест-Киев-Кишинев. При этом Кулеба в своем Twitter подтвердил факт разговора и подчеркнул, что поговорил со своим коллегой о новых санкциях Евросоюза против России и евроинтеграции Украины.