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50 минут назад

Румыния призвала Украину признать, что молдавского языка не существует

Газета.Ru

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает РИА Новости.

Румыния призвала Украину признать, что молдавского языка не существует
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации агентства, в ходе беседы он поднял вопрос, связанный с молдавским языком, призвав министра иностранных дел Украины признать, что его якобы не существует.

"Он [Ауреску] вновь заявил о необходимости признания Украиной отсутствия так называемого "молдавского языка", - отметили в МИД Румынии.

Как указали в ведомстве, помимо темы молдавского языка стороны также поговорили об организации переговоров в формате Бухарест-Киев-Кишинев. При этом Кулеба в своем Twitter подтвердил факт разговора и подчеркнул, что поговорил со своим коллегой о новых санкциях Евросоюза против России и евроинтеграции Украины.

Ранее сообщалось, что в Молдавии намерены переименовать государственный язык в конституции в румынский.

В мире,Дмитрий Кулеба,ЕС,
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