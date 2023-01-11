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17 минут назад

Конгресс проверит Байдена на причастность к сомнительным сделкам сына

Lenta.ruиещё 5

Республиканцы, контролирующие палату представителей Конгресса США, запросили у министерства финансов данные о сомнительных финансовых операциях и сделках сына президента США Джо Байдена Хантера и других членов его семьи. Об этом сообщает Bloomberg.

Конгресс проверит Байдена на причастность к сделкам сына
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подконтрольный республиканцам комитет по надзору и правительственной реформе планирует проверить американского лидера на возможную причастность к серым схемам его сына. В частности, конгрессмены подозревают, что, будучи вице-президентом, Байден принимал участие в бизнес-сделках Хантера на Украине и в Китае.

Джеймс Комер, возглавляющий комитет, заявил, что в распоряжении Минфина есть по меньшей мере 150 отчетов о подозрительной финансовой активности членов семьи Байдена.

«Американский народ должен знать степень участия Джо Байдена в сомнительных бизнес-сделках его семьи, а также то, угрожают ли эти сделки национальной безопасности и процессу принятия [Байденом] решений на посту президента», — сказал Комер.

Конгрессмен потребовал от Минфина передать всю имеющуюся информацию до 25 января и не исключил, что его комитет вызовет Хантера Байдена для дачи показаний.

Ранее в постоянном комитете по разведке палаты представителей Конгресса США призвали провести расследование в связи с обнаружением секретных бумаг времен вице-президентства нынешнего американского лидера Джо Байдена. По мнению конгрессмена Майка Тернера, найденные документы могут свидетельствовать о потенциальном нарушении Байденом законов о защите национальной безопасности, в частности, закона о шпионаже и закона о президентских записях.

В мире,Майк Тернер,Джозеф Байден,Конгресс США,
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