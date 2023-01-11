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27 минут назад

Fox news: полиция штата Юта оплакивает служебную собаку с «нюхом на порно»

News.ru

Полиция округа Вебер штата Юта в США сообщила о смерти лабрадора по кличке URL, у которого был нюх на электронные устройства, содержащие детскую порнографию и другие запрещенные материалы, сообщает Fox News со ссылкой на местного шерифа. Лабрадор, взятый полицейскими из приюта, скончался на восьмом году жизни еще 30 декабря.

В США умерла полицейская собака с «нюхом на порно»
Фото: соцсетисоцсети

В статье говорится о том, что изначально кинологи признали URL не поддающимся к дрессировке. Однако представители спасательного центра в Индиане нашли «уникальные таланты» щенка, после чего пес начал проходить обучение в полицейском отделе округа Вебер. Позже пес начал выполнять профессиональные задачи.

URL вместе со своим куратором детективом Кэмероном Хартманом произвели более двух тысяч арестов по ордеру, в ходе которых пес вынюхивал гаджеты, содержавшие детскую порнографию и насилие. Вскоре он получил прозвище «собака с нюхом на порно».

Однажды URL обнаружил USB-накопитель, замаскированный под ключ, на котором были запрещенные материалы. Псу также удалось обнаружить SD-карту, спрятанную на чердаке в одном из домов штата Юта. Кроме того, во время выполнения задания собака нашла карту micro-SD со скачанным на нее детским порно, которая была спрятана в детской баночке внутри пенала.

Ранее стало известно, что в поселке Тельма Усольского района Иркутской области произошел второй за год случай нападения свиньи на человека. Летом в том же поселке хряк прокусил ногу 62-летнему мужчине, который в результате умер от потери крови. Животное напало на сибиряка, когда тот отгонял вилами от своего двора поросят, разгуливающих без присмотра. На этот раз жертвой озверевшей свиньи чуть не стал 56-летний мужчина, зашедший в стайку, чтобы накормить скот.

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