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14 минут назад

В США назвали взятие Соледара «порогом крупнейшей победы» России

Lenta.ru

Взятие Вооруженными силами России (ВС РФ) города Соледар в Донецкой народной республике (ДНР) ставит Москву на «порог крупнейшей победы» на Украине. Такое мнение выразил обозреватель The Hill Брэд Дресс.

В США назвали взятие Соледара «порогом крупнейшей победы» России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия, вероятно, будет использовать Соледар, чтобы окружить Бахмут, который находится примерно в шести милях от него, и нарушить украинские пути снабжения. Взятие Бахмута позволит России продвинуться к другим ключевым местам в регионе», — счел обозреватель.

Он также отметил, что Соледар после четырехдневного наступления практически полностью перешел под контроль российской стороны. Автор материала назвал взятие города «порогом крупнейшей победы» России на Украине.

10 января врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что центр Соледара взят подразделениями ЧВК «Вагнер». 11 января бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию города. По словам военного эксперта и советника Пушилина Яна Гагина, в Соледаре, блокированном российскими силами, могут оставаться около 500 бойцов Вооруженных сил Украины. Взятие города он назвал «ключом к освобождению Донбасса».

В мире,Денис Пушилин,Евгений Пригожин,Верховный суд,
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