Пока вы не уснули: реакция Кремля на ситуацию вокруг Соледара и новый банк в России

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В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Соледара

Пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова назвал преждевременными сообщениями об освобождении города Соледара. Он отметил, что об успехе можно будет говорить, когда будут достигнуты все поставленные цели спецоперации. Об этом пишет ТАСС. Комментируя ситуацию вокруг Соледара, Песков призвал не торопиться с выводами, а дождаться официальных сообщений.

ЦБ впервые с 2019 года выдаст новую банковскую лицензию

Банк России объявил о решении выдать государственную регистрацию ООО «Банк Точка». После оплаты уставного капитала у него появится возможность осуществлять банковские операции, говорится в пресс-релизе регулятора. Запись в ЕГРЮЛ о регистрации внесли во вторник. Главным направлением банка значится предоставление дистанционных услуг и сервисов субъектам малого и среднего бизнеса.

Пограничники заставили российских туристов покинуть Финляндию

Финские пограничники потребовали от путешественников из России покинуть страну в кратчайшие сроки. Об этом со ссылкой на туристов рассказал Telegram-канал «Крыша ТурДома». По данным канала, россияне ехали транзитом из другого государства ЕС, а на территорию Финляндии прилетели самолетом. Туристы рассчитывали переночевать там, отдохнув после утомительного перелета, а затем пересесть на свою машину, которую оставили в Суоми, и вернуться домой.

В СК рассказали о звонке Бастрыкина Михалкову

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поговорил по телефону с режиссером Никитой Михалковым, попавшим в больницу с гриппом. Об этом рассказали в Telegram-канале СК. В беседе с Михалковым Бастрыкин отметил «добросовестный труд и огромный вклад» режиссера в развитие России, сохранение ее традиций и защиту исторической правды.

Доллар рухнул ниже 69 рублей

Российская валюта укрепляется во второй половине дня среды, 11 января. Курс доллара упал ниже отметки в 69 рублей впервые с 30 декабря, следует из динамики торгов на Московской бирже. На прошлой неделе курс доллара на Мосбирже поднимался до 72,12 рубля. К 12:20 мск американская валюта снижалась на 1,19 рубля, до 68,97 рубля. В 12:27 доллар упал до 68,3 рубля. Евро торговался по 73,59 рубля, показав снижение на 1,7 рубля.

Раскрыта причина повреждения корабля «Союз МС-22»

Роскосмос

Радиатор корабля «Союз МС-22» повредил метеороид, версия о браке не подтвердилась, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Об этом пишет РИА Новости.

«Версия технического повреждения радиатора во время процесса изготовления рассмотрена и не подтверждается. Результаты исследования позволили подтвердить вывод об ударе спорадического метеороида», - сказал он.

Стали известны подробности состояния Костомарова

Стали известны новые подробности о состоянии здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Он находится под медикаментозной седацией. Об этом сообщает «Чемпионат». В настоящее время госпитализированный с пневмонией Костомаров, находится на ИВЛ под медикаментозной седацией. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. У фигуриста диагностировали левосторонюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Названа причина высокого дисконта на российскую нефть

Вице-премьер Александр Новак объяснил увеличение дисконта на российскую нефть ростом стоимости фрахта. Однако, как указал он, эта ситуация носит временный характер. Соответствующее заявление вице-премьер сделал на совещании, которое сегодня проводит президент России Владимир Путин с членами правительства в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

Новый сигнал светофора появится на российских дорогах

С 1 марта в России появится белый сигнал светофора — силуэт пешехода со стрелкой. Как сообщает «РГ», указатель будет говорить о том, что по направлению движения, обычно за поворотом, пешеход имеет право переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Раскрыта сумма ежемесячных трат Пугачевой на содержание замка