Украинский депутат сообщил о встрече Зеленского с Дудой во Львове

«Зеленский сейчас во Львове встречается с Дудой», — написал Гончаренко.

Как сообщил офис украинского президента, Зеленский 11 января провел во Львове совещание о ситуации в северо-западных регионах Украины и обеспечению охраны границы страны.

В августе Владимир Зеленский и Анджей Дуда открыли в центре Киева Аллею смелости.

10 января президент Украины сообщал, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем потребности страны в вооружении. По его словам, он проинформировал президента Евросовета «о ситуации на поле боя и насущных потребностях Украины в вооружении».