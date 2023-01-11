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37 минут назад

Украинский депутат Гончаренко: Зеленский проводит встречу с Дудой во Львове

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский встречается с президентом Польши Анджеем Дудой во Львове. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Украинский депутат сообщил о встрече Зеленского с Дудой во Львове
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Зеленский сейчас во Львове встречается с Дудой», — написал Гончаренко.

Подробности встречи депутат не привел.

Как сообщил офис украинского президента, Зеленский 11 января провел во Львове совещание о ситуации в северо-западных регионах Украины и обеспечению охраны границы страны.

В августе Владимир Зеленский и Анджей Дуда открыли в центре Киева Аллею смелости.

10 января президент Украины сообщал, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем потребности страны в вооружении. По его словам, он проинформировал президента Евросовета «о ситуации на поле боя и насущных потребностях Украины в вооружении».

В мире,Владимир Зеленский,Алексей Гончаренко,Шарль Мишель,Анджей Дуда,Верховная Рада,Европейский совет,
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