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41 минуту назад

Турция выступила за открытие гуманитарного коридора на Украине

Lenta.ru

Турция выступила за открытие гуманитарного коридора на Украине и выразила готовность лечить военных, пострадавших в ходе конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турция выступила за открытие гуманитарного коридора на Украине
Фото: 

«Мы поддерживаем это. Мы привозили раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии, лечили их в наших госпиталях и снова отправляли обратно. Это наша гуманитарная обязанность. Мы продолжим работу в этом направлении», — прокомментировал политик заявление турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча, предложившего открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной при посредничестве Анкары.

Ранее стало известно, что омбудсмены России, Турции и Украины договорились встретиться, чтобы обсудить открытие гуманитарного коридора между Москвой и Киевом, при этом Анкара хочет стать посредницей и оказывать помощь пострадавшим от боевых действий на Украине детям, женщинам и раненым. Если этот механизм будет создан, десятки тысяч детей благополучно воссоединятся со своими семьями через Турцию.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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