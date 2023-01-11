СМИ сообщили о прибытии в Киев мэров четырех европейских столиц

В Киев прибыли мэр Варшавы Рафал Тшасковский, мэр Праги Зденек Гржиб, мэр Братиславы Матуш Валло и мэр Будапешта Гергель Карачонь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
«В Киев прибыли мэры четырех европейских столиц. Сообщается, что в столице Украины сейчас руководители Варшавы, Праги, Братиславы и Будапешта», - говорится в сообщении украинского телеканала ТСН.
Детали их визита в украинскую столицу пока не сообщаются.
Ранее в Украину прибыла Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она посетила Харьков и пообещала предоставить киевскому режиму больше оружия. Визит министра не анонсировался из-за соображений безопасности. По ее словам, она приехала по приглашению украинского коллеги «и друга» Дмитрия Кулебы.