Офис Зеленского сообщил о подписании Украиной, Польшей и Литвой совместной декларации

Президенты Украины, Литвы и Польши Владимир Зеленский, Гитанас Науседа и Анджей Дуда подписали совместную декларацию по результатам второго саммита Люблинского треугольника, который состоялся 11 января во Львове. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса украинского лидера.
В ходе подписания декларации Зеленский заявил, что приветствует решение, которое приняла Польша, и благодарен Литве за решение передать Украине зенитные системы, которые усилят защиту украинской энергетической системы.
"Я рад, что мы принимаем именно такие решения именно в таком формате – Люблинского треугольника. Это очевидно – реальными делами доказывает, насколько важным является сотрудничество между нашими государствами не только для восточного фланга Европы, но и для всей нашей евроатлантической коалиции государств", - цитирует офис президента слова Зеленского.
11 января президент Польши Анджей Дуда входе совместной пресс-конференции во Львове с Зеленским и Науседой заявил, что страна передаст Украине роту танков Leopard. В свою очередь Литва пообещала Киеву системы ПВО и зенитные установки.