Офис Зеленского сообщил о подписании Украиной, Польшей и Литвой совместной декларации

"Я рад, что мы принимаем именно такие решения именно в таком формате – Люблинского треугольника. Это очевидно – реальными делами доказывает, насколько важным является сотрудничество между нашими государствами не только для восточного фланга Европы, но и для всей нашей евроатлантической коалиции государств", - цитирует офис президента слова Зеленского.