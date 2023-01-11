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17 минут назад

Офис Зеленского сообщил о подписании Украиной, Польшей и Литвой совместной декларации

Газета.Ruиещё 7

Президенты Украины, Литвы и Польши Владимир Зеленский, Гитанас Науседа и Анджей Дуда подписали совместную декларацию по результатам второго саммита Люблинского треугольника, который состоялся 11 января во Львове. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса украинского лидера.

Офис Зеленского сообщил о подписании Украиной, Польшей и Литвой совместной декларации
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В ходе подписания декларации Зеленский заявил, что приветствует решение, которое приняла Польша, и благодарен Литве за решение передать Украине зенитные системы, которые усилят защиту украинской энергетической системы.

"Я рад, что мы принимаем именно такие решения именно в таком формате – Люблинского треугольника. Это очевидно – реальными делами доказывает, насколько важным является сотрудничество между нашими государствами не только для восточного фланга Европы, но и для всей нашей евроатлантической коалиции государств", - цитирует офис президента слова Зеленского.

11 января президент Польши Анджей Дуда входе совместной пресс-конференции во Львове с Зеленским и Науседой заявил, что страна передаст Украине роту танков Leopard. В свою очередь Литва пообещала Киеву системы ПВО и зенитные установки.

В мире,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,
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