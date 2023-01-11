«Экономический приз»: западные СМИ обсудили ситуацию в Соледаре

В последние дни начали появляться новости об успехах российских военных в Соледаре. Западные СМИ назвали город «экономическим призом» и отметили, что потеря контроля над ним будет стоить Украине Артемовска и, возможно, Краматорска и Славянска.

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The Wall Street Journal написала, что успехи России в Соледаре «ставят под угрозу способность Украины удержать близлежащий город Артемовск».

Как отметила Telegraph, Минобороны Великобритании подтвердило, что российские войска и ЧВК Вагнера, «вероятно, уже контролируют большую часть» Соледара «в условиях самого ожесточенного наступления с лета».

Издание отметило, что переход Артемовска под контроль РФ способен открыть российским силам путь к Краматорску и Славянску.

France 24 отмечает, что почти вся соль, продаваемая на Украине до недавнего времени, поступала из Соледара.

Канал отмечает, что около 95 процентов соли из местных шахт еще не извлечены, поэтому контроль над городом - «это в некотором роде и экономический приз».

10 января бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что подразделения ЧВК Вагнера взяли под контроль территорию Соледара. Он рассказал, что в центре города сформировался котел, в котором все еще идут бои.