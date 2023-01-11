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9 минут назад

В Турции прокомментировали информацию о поставках боеприпасов Украине

Никита Бородкин

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвали дезинформацией сообщения о том, что Анкара поставляет Киеву кассетные боеприпасы американского образца. Как сообщает РИА Новости, их источник считает, что такие слухи направлены на подрыв усилий турецкий властей по мирному урегулированию конфликта на Украине.

В Турции прокомментировали информацию о поставках боеприпасов Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Разве вы не видите, что Турция — единственная страна, которая работает для установления мира? Президент Эрдоган — единственный лидер, который может говорить с обоими лидерами, которому доверяют. Такая информация служит интересам тех, кто хочет подорвать наши усилия по мирному урегулированию», — заявил собеседник агентства.

Напомним, что ранее издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС рассказало, что с ноября 2022 года Анкара поставляет Киеву кассетные боеприпасы американского образца.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков комментируя эту публикацию заявил, что в Кремле есть сомнения в достоверности информации. Он подчеркнул, что Турция поставляет на Украине беспилотники Bayraktar, поскольку Анкара, как член НАТО, имеет «свои обязательства».

Вместе с тем представитель президента отметил, что Россию и Турцию объединяют партнерские отношения, которые выгодны обеим сторонам.

В мире,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,НАТО,ЕС,
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