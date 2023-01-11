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16 минут назад

В США остановлены все рейсы из-за масштабного сбоя

Елена Прошина

В США приостановлены или задержаны все авиарейсы. Причиной послужил сбой в компьютерной системе Федерального авиационного управления. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на американские СМИ.

Названа причина отмены всех авиарейсов в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает Sky News, произошел глобальный сбой системы оповещения пилотов. В настоящее время управление работает над восстановлением компьютерной системы, проводятся проверки.

Авиационные службы: самолет подал сигнал тревоги над Вологодской областью

В соцсетях появились сообщения от людей, которые оказались в затруднительном положении из-за сбоя, так как их рейсы задержали. О том, что рейсы в США не выполняются сообщили также в аэропорту Шарля де Голля в Париже.

Ранее в аэропортах Москвы были отложены и отменены 31 рейс. В качестве причины изменения времени вылета рейсов в столичных аэропортах назвали непогоду.

В Перми самолет, следовавший рейсом в Москву, выкатился со взлетно-посадочной полосы и застрял в сугробе. Среди причин происшествия транспортные следователи назвали ошибку пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб и техническую неисправность самолета.

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