Названа причина отмены всех авиарейсов в США

В США приостановлены или задержаны все авиарейсы. Причиной послужил сбой в компьютерной системе Федерального авиационного управления. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на американские СМИ.

Как сообщает Sky News, произошел глобальный сбой системы оповещения пилотов. В настоящее время управление работает над восстановлением компьютерной системы, проводятся проверки.

В соцсетях появились сообщения от людей, которые оказались в затруднительном положении из-за сбоя, так как их рейсы задержали. О том, что рейсы в США не выполняются сообщили также в аэропорту Шарля де Голля в Париже.

Ранее в аэропортах Москвы были отложены и отменены 31 рейс. В качестве причины изменения времени вылета рейсов в столичных аэропортах назвали непогоду.