Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

В четырех областях восточной части Украины объявлена воздушная тревога, информирует онлайн-ресурс "Карта воздушных тревог Украины".

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По информации ведомства, сирены звучат в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской.

Кроме того, на карте красным цветом отмечены Запорожская область и территория Луганской народной республики. Днем ранее воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины.

По данным "Укрэнерго", в девяти областях страны ввели аварийные отключения света. До этого, 11 января, в этих регионах также объявляли воздушную тревогу. С 10 октября российские Вооруженные силы ведут обстрелы энергетических и военных объектов Украины.