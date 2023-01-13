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12 минут назад

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Газета.Ruиещё 3

В четырех областях восточной части Украины объявлена воздушная тревога, информирует онлайн-ресурс "Карта воздушных тревог Украины".

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации ведомства, сирены звучат в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской.

Кроме того, на карте красным цветом отмечены Запорожская область и территория Луганской народной республики. Днем ранее воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины.

По данным "Укрэнерго", в девяти областях страны ввели аварийные отключения света. До этого, 11 января, в этих регионах также объявляли воздушную тревогу. С 10 октября российские Вооруженные силы ведут обстрелы энергетических и военных объектов Украины.

По словам президента России Владимира Путина, ракетные удары стали ответом на атаку на Крымский мост. Из-за обстрелов на Украине наблюдаются перебои с электроснабжением.

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