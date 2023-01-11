Украинский посол пожаловался на президента Филиппин

Временный поверенный в делах посольства Украины на Филиппинах Денис Михайлюк заявил, что Киев с лета безуспешно пытается организовать разговор президента Украины Владимира Зеленского с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом. Об этом сообщает Inquirer.

На брифинге с филиппинскими журналистами Михайлюк заявил, что с июня 2022 года украинские власти пытаются связаться с Маркосом через министерство иностранных дел два раза в месяц.

«Мы просим о телефонном разговоре между президентом Украины и президентом Маркосом, но пока не получили ответа от офиса президента», - заявил Михайлюк.

По его словам, Зеленский хочет предложить Маркосу участие в «формуле мира», предложенной Украиной, а также двустороннюю повестку.

Михайлюк предположил, что у вновь избранного Маркоса слишком много дел, поэтому времени на разговор пока не было.

«Мое предположение заключается в том, что он формирует правительство и занят своими внутренними делами, у него были контакты с основными партнерами, Китаем и США, это мы прекрасно понимаем», - отметил дипломат.