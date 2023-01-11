В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
44 минуты назад

Украинский посол пожаловался на игнорирующего Зеленского президента Филиппин

Lenta.ru

Временный поверенный в делах посольства Украины на Филиппинах Денис Михайлюк пожаловался на президента республики Фердинанда Маркоса, который уже который месяц игнорирует своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом сообщает филиппинская газета Inquirer.

Украинский посол пожаловался на президента Филиппин
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Махайлюка, украинская сторона просила о телефонном разговоре между Зеленским и Маркосом, но пока не получила ответа. Посольство дважды в месяц пыталось связаться с президентом Филиппин с июня 2022 года через МИД республики, утверждает он.

Как предположил посол, причина такого поведения Маркоса может быть связана с его занятостью внутренними делами страны.

В мире,Фердинанд Маркос,Владимир Зеленский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители