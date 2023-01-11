Еврокомиссия ответила на заявку Украины в ЕС

Пока что Украина не может вступить в Европейский союз (ЕС). Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс объяснил, с чем связано такое решение блока. Его слова приводит медиакомпания Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом).

По его словам, блок не может одобрить заявку Украины, пока на территории страны идут военные действия и присутствуют российские военные.

«Одно из условий вступления Украины в ЕС — это прекращение войны и вывод российских войск», — сказал он.