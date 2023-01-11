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42 минуты назад

Еврокомиссия ответила на заявку Украины в ЕС

Lenta.ru

Пока что Украина не может вступить в Европейский союз (ЕС). Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс объяснил, с чем связано такое решение блока. Его слова приводит медиакомпания Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом).

По его словам, блок не может одобрить заявку Украины, пока на территории страны идут военные действия и присутствуют российские военные.

«Одно из условий вступления Украины в ЕС — это прекращение войны и вывод российских войск», — сказал он.

Политик также подчеркнул, что потенциальное вступление страны в Евросоюз изменит характер объединения. По его мнению, необходимо немедленно начать подготовку Украины к членству в ЕС. Кроме того, он отметил возможность для Киева стать частью будущей водородной экономики ЕС и принести пользу в плане реализации энергетического перехода..

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