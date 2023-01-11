СМИ: подозреваемая в теракте в Стамбуле получала указания по номеру из США

Женщина, которая подозревается в совершении теракта в Стамбуле в ноябре прошлого года, получала указания через WhatsApp с американского номера. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet со ссылкой на показания задержанной.

Теракт на улице Истикляль в Стамбуле произошел 13 ноября. В результате взрыва бомбы погибли шесть человек, еще более 80 человек пострадали. Рабочая партия Курдистана отвергла свою причастность к произошедшему.

По данным Hürriyet, подозреваемая заявила во время допроса, что один из главарей Рабочей партии Курдистана в Манбидже под кодовым именем «Гаджи» приказал ей нелегально переправиться в Идлиб, затем в Турцию и ждать дальнейших инструкций. Она получила от кураторов немного денег и мобильный телефон. Как пишет газета, мессенджеры WhatsApp были установлены на этот телефон через два американских номера.

Альбашир призналась, что 13 ноября, когда она находилась на улице Истикляль в Стамбуле, ей на этот телефон позвонил Гаджи» из Манбиджа. Он приказал ей оставить сумку на скамейке и затем «немедленно» уходить.