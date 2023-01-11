В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

Hürriyet: подозреваемая в теракте в Стамбуле получала указания по американскому номеру

Газета.Ru

Женщина, которая подозревается в совершении теракта в Стамбуле в ноябре прошлого года, получала указания через WhatsApp с американского номера. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet со ссылкой на показания задержанной.

СМИ: подозреваемая в теракте в Стамбуле получала указания по номеру из США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Теракт на улице Истикляль в Стамбуле произошел 13 ноября. В результате взрыва бомбы погибли шесть человек, еще более 80 человек пострадали. Рабочая партия Курдистана отвергла свою причастность к произошедшему.

По данным Hürriyet, подозреваемая заявила во время допроса, что один из главарей Рабочей партии Курдистана в Манбидже под кодовым именем «Гаджи» приказал ей нелегально переправиться в Идлиб, затем в Турцию и ждать дальнейших инструкций. Она получила от кураторов немного денег и мобильный телефон. Как пишет газета, мессенджеры WhatsApp были установлены на этот телефон через два американских номера.

Альбашир призналась, что 13 ноября, когда она находилась на улице Истикляль в Стамбуле, ей на этот телефон позвонил Гаджи» из Манбиджа. Он приказал ей оставить сумку на скамейке и затем «немедленно» уходить.

«Я шла оттуда до площади, меня остановил продавец духов и пытался продать мне духи. В этот момент раздался взрыв, я упала, но встала и начала бежать», — цитирует газета показания женщины.

В мире,Рабочая партия Курдистана,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители