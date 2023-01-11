Принц Гарри заявил, что был рожден в качестве донора для Уильяма

В своей автобиографической книге принц Гарри утверждает, что он был рожден, чтобы в случае необходимости стать донором органов для своего брата Уильяма. Об этом сообщает News Times.

Фото: John D McHugh/AP John D McHugh/AP

В книге «Запасной» 38-летний герцог Сассекский рассказал, что вырос, зная о том, что станет донором органов для своего старшего брата Уильяма, если это понадобится. Он уточнил, что его родители, бабушка и дедушка даже называли их с братом «наследником» и «запасным».

«Я появился на свет на случай, если что-то произойдет с Вилли», – написал он.

Принц Гарри описал свою жизнь как «источник отвлечения, развлечения и миссии по обеспечению запасной части», такой как почка, переливание крови или костный мозг. Младший сын короля Карла III добавил, как концепция «наследника» и «лишнего» была ему совершенно ясна с раннего возраста и укреплялась на протяжении всей его жизни.