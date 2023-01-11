Швейцария отказалась признавать выданные в новых регионах РФ паспорта

Швейцария отказалась признавать загранпаспорта России, выданные жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Абхазии и Южной Осетии. Об этом 11 января говорится в заявлении Федерального совета (швейцарского правительства).

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«Новые российские проездные документы, выданные лицам, проживающим в оккупированных Россией регионах Украины или на сепаратистских территориях Грузии, больше не дают права на получение виз или пересечение внешних границ Шенгенской зоны», — говорится в сообщении.

Отмечается, соответствующее решение было принято Европейским союзом 8 декабря 2022 года. Федеральный совет Швейцарии присоединился к этому решению 11 января 2023 года.

В заявлении также указано, что исключения могут быть предоставлены владельцам проездных документов, которые до этой указанной даты уже являлись гражданами России, а также их потомкам, несовершеннолетним или недееспособным лицам.

В сентябре 2022 года Швейцария заявила о непризнании вступления в состав Российской Федерации четырех новых регионов.

22 декабря 2022 года официально вступило в силу решение Европейского союза не признавать российские паспорта, выданные в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Абхазии и Южной Осетии

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.