Столтенберг отреагировал на ситуацию вокруг Артемовска и Соледара

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал усилить военную помощь Украине из-за событий вокруг Артемовска и Соледара. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Перед началом совместного заседания с Еврокомиссией Столтенберг заявил, что в последние дни в НАТО наблюдали за сражениями под Артемовском и Соледаром.

«Это еще раз показывает…, как важно, чтобы мы усиливали нашу военную поддержку Украины», - подчеркнул он.

10 января бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера взяла под контроль территорию Соледара. Он рассказал, что в центре города сформировался котел, в котором идут бои.

Позже появилась информация, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал президента Украины Владимира Зеленского начать отвод войск из Артемовска, так как без Соледара удержать контроль над городом не удастся.