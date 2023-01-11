Обзор иноСМИ: Новый план США по России, финские надписи на снарядах

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Фото: РИА Новости РИА Новости

«Западу нужен план затяжного конфликта с Россией»

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Иво Даалдер и Джеймс Голдгейер заявили в своей статье для Foreign Affairs, что Россия не демонстрирует «никаких признаков готовности отказаться от имперской мечты», а Украина не хочет прекращать конфликт «в обмен на ненадежный мир». Учитывая сильные стимулы к продолжению боевых действий с обеих сторон, гораздо более вероятен третий вариант: затяжной, изматывающий конфликт, которая будет постепенно заморожен вдоль линии соприкосновения, не устраивающей ни одну из сторон, считают авторы.

Представления о том, что конфликты всегда заканчиваются либо победой, либо урегулированием путем переговоров, опровергает сама история и существование в мире множества замороженных конфликтов, отмечается в статье. При этом авторы подчеркнули, что возможности Вашингтона и его союзников в поставках оружия Украине ограничены. В прошлом году Украина за неделю выпускала столько артиллерийских снарядов, сколько США могут произвести за месяц. В октябре Германия отправила на Украину свою современную систему ПВО IRIS-T, но с трудом поставляет зенитные ракеты в количестве, необходимом Киеву. Запад, скорее всего, поставит Украине значительно меньше оружия в течение следующих шести месяцев, чем за последние полгода. Даалдер и Голдгейер заявили, что на фоне этого США должны разработать план затяжного конфликта с Россией.

«Российская дипломатия начинает активно смотреть на Восток»

В 2022 году российская дипломатия столкнулась с беспрецедентными трудностями на Западе и практически полностью разорвала отношения с США, Европой и НАТО, пишет китайская газета «Хуаньцю шибао». Для того чтобы обойти санкции и меры сдерживания, введенные Западом, важнейшей контрмерой России станет достижение «стратегического прорыва» на Востоке, считает газета.

По версии издания, тенденция России к «развороту на Восток» будет еще более выраженной в 2023 году. Страны Центральной Азии являются ядром СНГ и одной из важнейших сфер, где западные державы конкурируют с Россией, подчеркнуло издание. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) также стала важным направлением развития российской дипломатии. 9 декабря в России состоялась встреча министров обороны стран СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности и ШОС. Укрепление сотрудничества в сфере безопасности между этими тремя международными организациями станет одним из главных направлений для России, подчеркивает «Хуаньцю шибао». Еще одна мера по «смещению фокуса» российской дипломатической - уделение приоритетного внимания развитию двустороннего сотрудничества с Китаем, Индией, Турцией и Ираном.

Финский депутат рассказал о покупке надписи на украинском снаряде

Председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо воспользовался украинским сервисом, предлагающим купить надписи на артиллерийских снарядах, которыми обстреливают российские силы. Как сообщает Yle, Халла-ахо выбрал надпись «За свободу Финляндии».

Депутат назвал атаки на российских солдат «правильными и необходимыми», «как и все, что способствует их убийству, тоже правильно и необходимо». По данным Yle, больше всего надписей на украинских снарядах приобрели покупатели из США, а финны находятся на втором месте по количеству заказов (600-700 заказов более чем на 140 тысяч евро). На эти деньги были куплены автомобили, дроны, шины, генераторы и одежда для украинских солдат.

«Это шутка?!»: шокирующий шпиль Нотр-Дама от Брижит Макрон

Экс-министр культуры Франции Розелин Бачело «раскрыла несколько секретов», касающихся реконструкции шпиля Нотр-Дам де Пари в своей последней книге, пишет Marie France. Бывшая чиновница утверждает, что она отвергла представленный Брижит Макрон проект, в котором шпиль напоминал фаллос.

Шпиль собора рухнул при пожаре в 2019 году, проект его реконструкции обсуждался несколько лет. Французы спорили, стоит ли включить в проект современные элементы по примеру реконструкции берлинского Бундестага, или сделать все в точности так, как было в оригинале. По словам Бачело, один из вариантов ей представила первая леди Франции. Экс-министр утверждает, что Брижит Макрон передала ей проект нового шпиля, похожего на «эрегированный пенис, окруженный у основания золотыми шариками». Marie France отмечает, что многие французы не поверили в историю Бачело, самым популярным комментарием стало «Это что, шутка?!». В итоге власти решили сделать новый шпиль идентичным старому, работы должны начаться уже в апреле 2023 года.

«Хуже, чем на Украине»: врач об условиях в британских больницах

Английский врач, обладатель ордена Британской империи Пол Рэнсом пожаловался на условия в британских больницах. Как отмечает The Argus, Рэнсом заявил, что его коллеги иногда пытаются сохранить жизнь пациентов в условиях, которые хуже, чем на Украине, Шри-Ланке, в Грузии и Зимбабве, где ему доводилось работать.