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1 час назад

Глава Нагорного Карабаха: критика российских миротворцев ничего не даст

Газета.Ruиещё 3

Глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики и бывший российский бизнесмен Рубен Варданян заявил, что критика российской миротворческой миссии, которая периодически звучит из Еревана, ничего не даст, передает «Коммерсантъ».

Глава Нагорного Карабаха: критика российских миротворцев ничего не даст
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обвиняя их, мы ничего не достигнем. Миротворцы должны оставаться здесь на десятки лет, и на мой взгляд, это единственный путь», — сказал он.

Варданян заявил, что, если бы не было российских миротворцев в регионе, Нагорный Карабах оказался бы «в более тяжелой ситуации».

Он также отметил, что Карабах готов к диалогу с Азербайджаном, но именно к добрососедскому диалогу. Однако Баку отказывается от этого, все сообщения о прошедших переговорах остаются на уровне «разговоров» и не решают политический вопрос, который реально стоит перед сторонами конфликта.

В мире,Рубен Варданян,Коммерсант,
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