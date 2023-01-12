Глава Нагорного Карабаха: критика российских миротворцев ничего не даст

Глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики и бывший российский бизнесмен Рубен Варданян заявил, что критика российской миротворческой миссии, которая периодически звучит из Еревана, ничего не даст, передает «Коммерсантъ».
«Обвиняя их, мы ничего не достигнем. Миротворцы должны оставаться здесь на десятки лет, и на мой взгляд, это единственный путь», — сказал он.
Варданян заявил, что, если бы не было российских миротворцев в регионе, Нагорный Карабах оказался бы «в более тяжелой ситуации».
Он также отметил, что Карабах готов к диалогу с Азербайджаном, но именно к добрососедскому диалогу. Однако Баку отказывается от этого, все сообщения о прошедших переговорах остаются на уровне «разговоров» и не решают политический вопрос, который реально стоит перед сторонами конфликта.