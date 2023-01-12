Глава Нагорного Карабаха: критика российских миротворцев ничего не даст

Глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики и бывший российский бизнесмен Рубен Варданян заявил, что критика российской миротворческой миссии, которая периодически звучит из Еревана , ничего не даст, передает «Коммерсантъ» .

«Обвиняя их, мы ничего не достигнем. Миротворцы должны оставаться здесь на десятки лет, и на мой взгляд, это единственный путь», — сказал он.

Варданян заявил, что, если бы не было российских миротворцев в регионе, Нагорный Карабах оказался бы «в более тяжелой ситуации».

Он также отметил, что Карабах готов к диалогу с Азербайджаном, но именно к добрососедскому диалогу. Однако Баку отказывается от этого, все сообщения о прошедших переговорах остаются на уровне «разговоров» и не решают политический вопрос, который реально стоит перед сторонами конфликта.