В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
15 минут назад

Евросоюз введет новые санкции против Белоруссии

Lenta.ru

Европейский союз намерен расширить санкции против Белоруссии за «роль в конфликте на Украине», заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает РИА Новости.

Евросоюз введет новые санкции против Белоруссии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава ЕК пообещала расширить санкции против тех, кто в военном отношении поддерживает Россию и ее действия на Украине.

«Это, к примеру, Белоруссия или Иран. Мы будем продвигаться вперед с новыми санкциями против Белоруссии», — сказала фон дер Ляйен.

Утром 11 января стало известно, что части 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Белоруссии начали марш в район боевого слаживания с российскими частями региональной группировки войск (РГВ).

В мире,Йенс Столтенберг,Шарль Мишель,Европейский совет,НАТО,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители