Силовики СБУ пришли в правительственный квартал Киева

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит «контрразведывательные мероприятия» в правительственном квартале Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В СБУ подчеркнули, что мероприятия необходимы для усиления контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, и повышения безопасности охраняемых лиц.

По утверждениям украинской спецслужбы, силовики осматривают территории и отдельные помещения, а также осуществляют проверку граждан, которые находятся в правительственном квартале.

Напомним, что в январе стало известно, что СБУ завершила «контрразведывательные мероприятия» на объектах Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Обыски проводились на объектах в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях.