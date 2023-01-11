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30 минут назад

СБУ проводит проверки в правительственном квартале Киева

Никита Бородкин

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит «контрразведывательные мероприятия» в правительственном квартале Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Силовики СБУ пришли в правительственный квартал Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В СБУ подчеркнули, что мероприятия необходимы для усиления контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, и повышения безопасности охраняемых лиц.

По утверждениям украинской спецслужбы, силовики осматривают территории и отдельные помещения, а также осуществляют проверку граждан, которые находятся в правительственном квартале.

Напомним, что в январе стало известно, что СБУ завершила «контрразведывательные мероприятия» на объектах Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Обыски проводились на объектах в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях.

СБУ обнаружила «прокремлевскую литературу» в ходе обысков в храмах УПЦ

Спецслужба заявляла, что в обследованных помещениях были найдены библиотеки с «прокремлевской литературой», листовками запрещенных на Украине политических партий и атрибутика с российской символикой. Все обнаруженные доказательства были отправлены на экспертизу.

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