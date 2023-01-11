СМИ: в Китае усомнились в официальной статистике по COVID-19 после смерти звезд

В Китае поставили под сомнение официальную статистику смертей от коронавируса. Пользователи соцсетей уверены, что обнародованные данные сильно преуменьшены. Об этом говорит череда смертей среди китайских знаменитостей, а также переполненные больницы и похоронные бюро. Об этом пишет RT со ссылкой на телеканал France 2.

В декабре внезапно на 40-м году жизни умерла звезда пекинской оперной сцены Чу Ланьлань. До этого скончались 37-летний бывший футболист Ван Жоцзи и 57-летний режиссер Ван Цзингуан. Пользователи соцсетей уверены, что знаменитости – жертвы последствий коронавируса.

По официальным данным, после отмены ограничений в начале декабря погибло порядка 20 человек. Однако наводнившие соцсети видео с переполненными больницами и похоронными бюро говорят об обратном.

«Во-первых, статистические данные в Китае скрывают, это составная часть системы. А во-вторых, в Китае, чтобы не сообщать о множестве смертей, по-видимому, считают только тех, кто напрямую умер от коронавируса, тогда как сейчас к тому же это точно неизвестно, потому что тестирования отменили», - рассказал политолог, глава азиатского центра в Фонде стратегических исследований Валери Нике.