В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
56 минут назад

СМИ: в Китае усомнились в официальной статистике по COVID-19 после смерти звезд

Елена Прошина

В Китае поставили под сомнение официальную статистику смертей от коронавируса. Пользователи соцсетей уверены, что обнародованные данные сильно преуменьшены. Об этом говорит череда смертей среди китайских знаменитостей, а также переполненные больницы и похоронные бюро. Об этом пишет RT со ссылкой на телеканал France 2.

СМИ: в Китае усомнились в официальной статистике по COVID-19 после смерти звезд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В декабре внезапно на 40-м году жизни умерла звезда пекинской оперной сцены Чу Ланьлань. До этого скончались 37-летний бывший футболист Ван Жоцзи и 57-летний режиссер Ван Цзингуан. Пользователи соцсетей уверены, что знаменитости – жертвы последствий коронавируса.

По официальным данным, после отмены ограничений в начале декабря погибло порядка 20 человек. Однако наводнившие соцсети видео с переполненными больницами и похоронными бюро говорят об обратном.

«Во-первых, статистические данные в Китае скрывают, это составная часть системы. А во-вторых, в Китае, чтобы не сообщать о множестве смертей, по-видимому, считают только тех, кто напрямую умер от коронавируса, тогда как сейчас к тому же это точно неизвестно, потому что тестирования отменили», - рассказал политолог, глава азиатского центра в Фонде стратегических исследований Валери Нике.

По мнению одного из британских научных институтов, эта волна коронавируса способна унести 1,5 миллиона жизней. Кроме того, через две недели Китайский Новый год, который приведет к массовым перемещениям населения и еще большему распространению вируса.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители