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31 минуту назад

Силовики СБУ пришли в правительственный квартал Киева

Lenta.ru

Силовики Службы безопасности Украины (СБУ) пришли в правительственный Печерский район Киева, где начали проводить контрразведывательные мероприятия, сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на данные украинского ведомства.

Силовики СБУ пришли в правительственный квартал Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цель проводимых мероприятий — проверка и усиление контрдиверсионной защиты государственных объектов, повышение безопасности чиновников. Очевидцы также сообщали, что силовики проверяют документы, ищут оружие и взрывчатку в отдельных помещениях.

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Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что республика закончит эру «двоецерковности», в стране останется одна православная церковь, а ее обряды будут проводиться лишь на украинском языке.

В мире,Михаил Подоляк,СБУ,
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