Силовики СБУ пришли в правительственный квартал Киева

Силовики Службы безопасности Украины (СБУ) пришли в правительственный Печерский район Киева, где начали проводить контрразведывательные мероприятия, сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на данные украинского ведомства.

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Цель проводимых мероприятий — проверка и усиление контрдиверсионной защиты государственных объектов, повышение безопасности чиновников. Очевидцы также сообщали, что силовики проверяют документы, ищут оружие и взрывчатку в отдельных помещениях.