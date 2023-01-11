Пока вы спали: Пригожин о взятии Соледара и вспышка COVID-19 в Китае

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Пригожин: «Вагнер» взял под контроль Соледар

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Город Соледар взят под контроль бойцами частной военной компании «Вагнер». Об этом заявил основатель ЧВК, предприниматель Евгений Пригожин, слова которого опубликованы в Telegram-канале его пресс-службы.

«Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои», - заявил предприниматель, пообещав позже сообщить количество пленных.

Зеленский лишил гражданства Медведчука

По словам украинского лидера, это решение было принято на основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины (СБУ) и Государственной миграционной службой страны.

CNN показал очереди в крематории Китая на фоне вспышки коронавируса

Американский телеканал CNN сообщил об очередях в похоронные бюро и крематории Китая, возникших на фоне вспышки в стране COVID-19, и опубликовал подтверждающие эти данные спутниковые снимки компании Maxar Technologies.

По информации издания, очереди из автомобилей у похоронных бюро наблюдаются в Пекине, Куньмине, Нанкине, Чэнду, Таншане и Хучжоу. При этом, по официальным данным, число погибших от COVID-19 в Китае с момента ослабления ограничений «остается поразительно низким»: с 7 декабря зарегистрировано всего 37 смертей, отмечают американские журналисты.

Puma задумалась о возвращении в Россию

В России могут снова открыться магазины с товарами немецкого бренда Puma, который ранее приостановил свою деятельность в стране на фоне российской спецоперации на Украине. Речь идет о точках в нескольких московских торговых центрах, которые могут возобновить работу уже этим летом, рассказали «Известиям» два источника на рынке недвижимости.

При этом «Пума Рус» пока принадлежит двум собственникам из Австрии и Германии, и неясно, планируют ли они продать бизнес другому инвестору или остаться на российском рынке. Официально в Puma изданию пояснили, что компания пока возобновлять работу в России не планирует.

В России отложен запуск первых водородных поездов

Начало перевозки пассажиров на первых в России водородных поездах начнется в четвертом квартале 2025 года, а не в 2023 году, как планировалось ранее. Об этом сообщил РБК представитель компании «Русатом Оверсиз» и подтвердили в пресс-службе РЖД.