Китай намерен продолжать борьбу с независимостью Тайваня

Китай в 2023 году продолжит решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также будет противостоять любым провокациям, нацеленным на независимость Тайваня, и попыткам внешнего вмешательства в тайваньский вопрос. Об этом в среду на пресс-конференции заявил официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

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"В новом году Китай будет твердо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, решительно пресекать провокации сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, а также любые попытки внешнего вмешательства, непреклонно защищать фундаментальные интересы китайской нации и личные интересы соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

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Ма Сяогуан подчеркнул, что в мире есть только один Китай, и Тайвань является его частью. По его словам, урегулирование тайваньского вопроса - это личное дело китайского народа, любые попытки "отколоть" Тайвань от Китая не увенчаются успехом.

"Мы настоятельно призываем соответствующие страны строго соблюдать принцип "одного Китая", прекратить подавать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, прекратить играть с огнем по тайваньскому вопросу", - указал официальный представитель.

Вместе с тем он отметил, что в 2023 году Пекин продолжит проводить "обширные и глубокие консультации со здравомыслящими представителями различных сфер тайваньской общественности на предмет отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и национального воссоединения, укреплять контакты и диалог, вместе содействовать мирному развитию отношений по обе стороны Тайваньского пролива и продвижению процесса мирного воссоединения родины".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.